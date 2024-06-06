القبض على لص ماكينات الصراف الآلي في روض الفرج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهما فرد خرطوش وسلاح أبيض، واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة وأرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة روض الفرج؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقة البنكية الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم في سحب الأموال ومغافلتهم واستبدالها بأخرى، وبحوزته مبلغ مالي، و4 بطاقات بنكية واعترف بأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي وأرشد عن باقي المسروقات بمسكنه.

كما تم ضبط عاطلين - لهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزتهما مبلغ مالى وفرد خرطوش وطلقتين وفيزا كارت؛ لقيامهما بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" وإعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى السرقة، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات ببيعها لدى عميلهما "سيئ النية" – مقيم بالإسكندرية، تم ضبطه وبحوزته المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتقطيعها وبيعها لمصانع الحديد الخردة، وأرشدوا عن 4 سيارات وهيكل سيارة والأدوات المستخدمة في التقطيع.

ونجحت الجهود في ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا، حال تواجده بأحد محال بيع وشراء هواتف المحمول بدائرة القسم وعرض 4 هواتف محمول "مجهولة المصدر" للبيع بثمن بخس لا يتناسب قيمتها الحقيقية، وإعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخص فى جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب “النشل”.