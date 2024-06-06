الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول آخر أفواج القرعة إلى المدينة المنورة غدًا

الحج
الحج

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، أن آخر فوج من حجاج القرعة سيصل غدًا الجمعة إلى المدينة المنورة، لقضاء 4 ليالي بجوار الرسول الكريم، ثم التوجه إلى مكة المكرمة لاداء شعائر العمرة واستكمال مناسك الحج.

وأوضح - في تصريحٍ صحفي - أن الفوج الأخير من حجاج القرعة الذي سيصل إلى المدينة المنورة غدًا، يضم 397 حاجًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة يوم الثلاثاء المقبل.

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ولفت إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى استمرار تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين جيدة، مؤكدًا عدم ظهور أية حالات وبائية بين صفوف الحجاج، مشيرًا إلى أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار الـ24 ساعة؛ لتقديم التيسيرات لحجاج القرعة.

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وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، حجاج بعثة القرعة، بالتعاون مع مسئولي البعثة، والالتزام بالضوابط التي سبق الإعلان عنها، والمعمول بها في الأراضي المقدسة، والتي تصب جميعها فى مصلحة ضيوف الرحمن وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية المناسك.

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