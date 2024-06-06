الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناتو: لا خطط لنشر قوات للحلف فى أوكرانيا

ناتو
ناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أنه لا توجد أي خطط لنشر قوات للحلف في أوكرانيا، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، مع وزيرة دفاع لوكسمبورج يوريكو باكس، أحدث التطورات على الساحة الدولية، لا سيما ما يتعلق بالأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأوضح "ناتو" في بيانٍ، أن ذلك يأتي خلال استقبال أمين عام "ناتو"، وزيرة دفاع لوكسمبورج، وذلك في مقر "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ناتو شمال الأطلسي لحلف شمال الأطلسي أوكرانيا قوات

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