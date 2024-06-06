مع ارتفاع درجات الحرارة.. وصفات طبيعية تساعد في ترطيب وتغذية البشرة

في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح العناية بالبشرة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتها ونضارتها. تتأثر البشرة بالتعرض المستمر للشمس، مما يمكن أن يسبب الجفاف والتلف والحروق.

وصفات طبيعية تساعد في ترطيب وتغذية البشرة

يمكن الاستفادة من بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في ترطيب وتغذية البشرة وتجديدها بعد التعرض للحرارة العالية، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “health beauty”.

قناع الخيار واللبن

المكونات:

- نصف حبة خيار

- ملعقتان كبيرتان من اللبن الزبادي

طريقة التحضير:

- يُبشر الخيار ويُخلط مع اللبن الزبادي حتى يتجانس.

- يُوزع الخليط على الوجه ويُترك لمدة 20 دقيقة.

- يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

الفوائد:

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء مما يساعد على ترطيب البشرة، بينما اللبن يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وتغذيتها.

قناع الألوفيرا والعسل

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا

- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:

- يُمزج جل الألوفيرا مع العسل حتى يتجانس الخليط.

- يُوزع القناع على الوجه ويُترك لمدة 15-20 دقيقة.

- يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

الفوائد:

الألوفيرا معروف بخصائصه المهدئة والمرطبة، كما يساعد في تهدئة حروق الشمس وتسريع شفاء البشرة. العسل يعمل كمضاد للبكتيريا ومغذي للبشرة، مما يساعد في ترميمها وتنعيمها.

قناع الطماطم والليمون

المكونات:

- حبة طماطم صغيرة

- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

- تُهرس الطماطم وتُمزج مع عصير الليمون.

- يُوضع القناع على الوجه ويُترك لمدة 10-15 دقيقة.

- يُغسل الوجه بالماء البارد.

الفوائد:

الطماطم تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساعد في تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد. عصير الليمون يساعد في تقليل البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

قناع الشوفان والعسل

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون

- ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

- يُخلط الشوفان مع العسل حتى يتشكل معجون.

- يُوزع القناع على الوجه ويُترك لمدة 15 دقيقة.

- يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

الفوائد:

الشوفان يعمل كمقشر طبيعي يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام. العسل يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها بعمق.