إحالة قاتل شقيقته "عروس بورسعيد" إلى المفتي

قررت محكمة جنايات المستأنف بمحافظة بورسعيد، بإجماع الآراء، اليوم الخميس، بإحالة أوراق قاتل شقيقته- عروس بورسعيد، أمام مسجد الحسين بحي المناخ- إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو حتى يرد تقرير المفتي.

قاتل شقيقته عروس بورسعيد

وتعود أحداث الجريمة إلى شهر سبتمبر عام 2023، والمتهم فيها: محمد نبيل السيد، 22 عامًا، بانهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكان المُدان فاجأ الحضور عقب النطق بالحكم عليه في جلسة 13 مارس 2024 بمعاقبته بالإعدام شنقًا بالثبات والرضا بالحكم وتصفيقه داخل قفص الاتهام.