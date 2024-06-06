الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يوجه بسرعة تلبية مطالب أهالي قرية بلانة بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في استجابة لمطالب أهالي قرية بلانة بمركز نصر النوبة، بسرعة رفع وردم تراكمات الحفر الناتجة عن أعمال توصيل خطوط المرافق العامة أمام المجمع الزراعي والمجمع الخدمى، فضلًا عن دفع مستويات العمل للانتهاء من مشروع إنشاء محطة مياه الشرب وسرعة تشغيلها للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه وضمان تلبية وسد احتياجات الأهالي والمواطنين بقريتيِّ بلانة وأبوسمبل وتوابعهما حيث وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 85%. 

كما أشاد محافظ أسوان بمبادرة أحد العاملين بمجمع الخدمات وقيامه بتركيب صندوق حديدي لعداد المياه الخاص بالمجمع، مؤكدًا أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة للمحافظة على الثمار والمكتسبات الإيجابية لمشروعات مبادرة (حياة كريمة) وضمان استدامتها لتحقيق أهدافها المرجوة في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأهالي بمختلف القرى والنجوع المستهدفة. 

وحدة "حياة كريمة" تواصل الجولات الميدانية 

من جهته، أوضح اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، واصلت وحدة "حياة كريمة" جولاتها الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرية بلانة وتوابعها بإجمالى 37 مشروع متنوع وذلك لخدمة 45 ألف مواطن موزعين على 4 قرى فرعية وتابع، مشيرًا إلى أنه تم تفقد 24 مشروع تم الانتهاء منها بنسبة 100%  وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ومجمع الصناعات الحرفية، وموقف السيارات والسوق الأسبوعي، فضلًا عن وحدات طب الأسرة والتضامن الإجتماعى والإطفاء، وأيضًا نقطة الإسعاف. 

وأوضح السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات المحافظ بتكثيف الجهود وزيادة  فرق العمل من أجل رفع معدلات الإنجاز بالمشروعات المتبقية بإجمالى 13 مشروعًا متنوعًا. 

وشدد محافظ أسوان على أهمية رصد الملاحظات والمشكلات وتلافيها أولًا بأول، مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة، علاوة على ضرورة الالتزام بإعادة الشيء لأصله وتنفيذ أعمال التسوية والتمهيد للطرق والقيام بأعمال تنسيق الموقع العام وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير بمحيط المشروعات التى يتم الانتهاء لإضفاء الوجه الحضاري المناسب لقيمة هذه المشروعات القومية.

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محافظ أسوان قرية بلانة توصيل المرافق العامة حياة كريمه جولات ميدانية

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