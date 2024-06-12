الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد عودة أنفلونزا الطيور.. تلك الأوبئة فتكت بالعالم (تفاعلي)

انفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور

في ظل الهدوء الذي ساد العالم بعد السيطرة على تفشي انفلونزا الطيور، جاءت الإشارات الأولى لعودة هذا الوباء الخطير لتهز الأرض من جديد، حيث أعلنت السلطات الصحية عن اكتشاف الحالة الثالثة من الإصابة بهذا الفيروس القاتل في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثار موجة جديدة من القلق والترقب.

بعد اكتشاف إصابات قبل أيام.. توضيح حكومي بشأن انتشار مرض انفلونزا الطيور | محليات
انفلونزا الطيور - أرشيفية

وانتشرت حالة من الذعر والقلق بين صفوف المواطنين، حيث بدأوا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وعائلاتهم من شبح الإصابة بهذا المرض الفتاك، ومع تزايد الطلب على اللقاحات والأدوية الوقائية.

 

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الاثنين الماضي، أنه بعدما سجلت أمريكا ثالث حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور، حذر مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة من أن واحد من كل 20 من واردات الحليب الملوث التي تحمل الفيروس يمكن أن تصيب بريطانيًا.

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صحيفة ديلي ميل البريطانية

وفي الانفوجراف التالي نوضح عدد ضحايا بعض الأوبئة التي انتشرت في العالم، بداية من الطاعون الأسود الذي بدأ في القرن الـ14، وانتهاءً بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي بدأ العالم يتنفس الصعداء لانتهائه إلى حد ما منذ سنتين.

وفي التايم لاين التالي، نوضح أيضًا أبرز الأوبئة في العالم، مع توضيح سنوات ظهورها، وضحاياها.

ويذكر أنه في ظل تسجيل الولايات المتحدة ثالث حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور، حذرت السلطات الصحية البريطانية من احتمال انتقال الفيروس إلى المملكة المتحدة عبر واردات الحليب الملوث من أمريكا.

 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن خبراء الصحة العامة في بريطانيا يقدرون أن هناك فرصة واحدة من كل 20 لإصابة بريطاني بالعدوى من منتجات الألبان الأمريكية الملوثة خلال الأشهر الستة المقبلة.

 

وحذر الخبراء من احتمال انتقال الفيروس إلى الماشية البريطانية عبر الطيور المهاجرة القادمة من الولايات المتحدة، حيث قدروا فرصة الإصابة بنسبة 20% في الأشهر المقبلة، وفي حال حدوث ذلك، يرى مسؤولو الصحة أن هناك فرصة تتراوح بين 40 و50% لإصابة الإنسان.

فيروس انفلونزا الطيور فى اللبن
أرشيفية
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