الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف وتدمير نفق "كبير" قرب معبر رفح

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قد اكتشف مساء أمس (الأربعاء)، نفقًا "كبيرًا" بالقرب من معبر رفح الحدودي، مدعيًا أن كتائب القسام كانت تستخدم هذا النفق لتهريب الأسلحة إلى القطاع.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، يتضمن النفق عدة ممرات في المنطقة تؤدي إلى طريق تحت الأرض يبلغ طوله كيلومترين وله عدة مسارات، وتم العثور داخل النفق على عدة أسلحة ومتفجرات وكمية كبيرة من المواد الاستخباراتية.

ويضيف الجيش أن أقسامًا عدة من هذا النفق كانت مجهزة بأبواب مضادة للانفجارات، مشيرًا إلى أن وحدات المهندسين العسكريين قامت لاحقًا بهدم هذا النفق، الذي يزعم أنه واحد من أكثر من 20 نفقًا يعبر نحو الأراضي المصرية.

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