الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم وغدًا

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ما زالت تتأثر بارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة وموجة شديدة الحرارة أثرت علينا منذ بداية هذا الأسبوع.

وأضافت "غانم" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أنه من المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى غدٍ الجمعة، مؤكدة أن اليوم وغدًا سيكون ذروة الارتفاع في قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة اليوم ترتفع عن أمس بحوالي 3 درجات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 41 درجة مئوية خلال فترة النهار في الظل.

وتابعت: "تصل درجة الحرارة في مناطق جنوب البلاد والأقصر وأسوان إلى 47 درجة مئوية في الظل، وذلك نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهذه الكتل مرتفعة بشكل كبير في درجات حرارتها".

وأردفت: "كما نتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاعات في قيم درجات الحرارة".

الأرصاد الطقس حالة الطقس طقس اليوم اكسترا نيوز

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