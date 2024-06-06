اعتقال 60 فلسطينيًا خلال اقتحام قوات الاحتلال عددًا من المدن بالضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال 60 فلسطينيًا خلال اقتحام قوات الاحتـلال عددًا من المدن بالضفة الغربية المحتلة، وفق نبأ عاجل أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية".

ارتقاء شهيد وإصابة شخص في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي المنارة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء شهيد وجريح في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي المنارة جنوب شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد غرب جنين بالضفة الغربية.



الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائي في غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ244، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مسلطة الضوء على مجزرة في مدرسة تؤوى نازحين في مخيم النصيرات، راح ضحيتها أكثر من 45 شهيدًا وجريحًا.