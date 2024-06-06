"البدري" يكشف سر رفضه تدريب الزمالك.. وحقيقة تجاهله مصافحة "الخطيب"

كشف حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن أسباب رفضه تدريب نادي الزمالك، في وقت سابق.

البدري: أمير مرتضى جاء بيتي لإقناعي بتدريب الزمالك.. ولم أتعمد تجاهل الخطيب

وقال البدري خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى، عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7: "أمير مرتضى جاء إلى منزلي لإقناعي بتدريب الزمالك، لكن ردي كان النادي أولى بأبنائه.. من الصعب عليا مواجهة الأهلي وأنا على رأس القيادة الفنية لمنافسه الزمالك".

وواصل البدري: "لم أتجاهل مصافحة محمود الخطيب أثناء تولي رئاسة بيراميدز، ولكن قمت بالتوجه إليه خلال تواجدنا بوزراة الشباب والرياضة والحديث معه".

وأكمل: "رواد السوشيل ميديا قامت بخلق بعض الأزمات بيني وبين مسئولو القلعة الحمراء، هذا لم يحدث ورحلت عن بيراميدز بسبب عشقى للجماهير الحمراء".

وأشار "البدري" إلى أنه رفض تدريب أحد الأندية الساحلية بداية الموسم الحالي، رغم التفاوض معه بشكل رسمي احترامًا لشهداء الأهلي.

وعن كواليس اختياره لمنصب مدير الكرة بالأهلي خلال عام 2012، أوضح مدرب القلعة الحمراء الأسبق: "عقب وفاة ثابت البطل، البرتغالي مانويل جوزية قام بالحديث معه، وأبلغني بتولى منصب مدير الكرة وإن مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدى مجتمع الآن وعقب دقائق تم تكليفي بالأمر دون المناقشة معي".

وأردف: "سر فوز الأهلى بدوري أبطال إفريقيا 2012، كان الحديث مع اللاعبين عقب المواجهة الأولى حيث احتفل المدير الفنى للترجى التونسى عقب التعادل مع الفريق الأحمر في القاهرة".

وأكد البدري أن جيل الأهلي 2012 كان لديه عناصر عديدة جيدة للغاية، على رأسهم محمد بركات وعماد متعب ووائل جمعة.

وزاد: "أنا كنت من المحظوظين أن بدايتي بالنادي الأهلي، حيث تعد القلعة الحمراء آفضل مكان وأصعب مكان فى نفس الوقت".

وانتقل حسام البدري، للحديث عن مقالة أنه كاره للنجوم واللاعبين الكبار، قائلا: "أنا ضد هذه المقالة تمامًا، لكن لابد من اللاعب والمدرب كل منهم يقوم بدوره فقط، دون التدخل في اختصاصات كل منهم".

واستطرد: "أنا رحبت بعمل عماد متعب معي فى الجهاز الفنى للفراعنة، وأبلغت عمرو الجنايني ومحمد فضل المسئولين فى ذلك التوقيت بهذا الأمر، حيث أنا من أول المدربين مشجعين المهاجم فى بداية حياته الكروية فى عمر 19 عام".

وأوضح البدري: "لو أنا متواجد حاليًا مديرًا للكرة بالأهلى، سوف أقوم بتوقيع نفس العقوبة التي وقعت على أفشة، عقلية اللاعبين الحاليين مختلفه تمامًا عن نظيرهم السابقين بسبب التأثر بالسوشيال ميديا".

وأكمل: "لابد من تأهيل بعض لاعبين الأهلي الحاليين للتعامل مع هذه الأمور، تعرضت للظلم آثناء تدريب منتخب مصر ولم أتلقى الدعم المطلوب".

وشدد على وجود تعنت من بعض الأندية الكبرى التي كانت مشاركة في بطولات إفريقيا، في رفض إرسال لاعبيها للانضمام لمعسكر المنتخب، كنت أرغب في خوض بعض المباريات الودية".

واختتم قائلا: "كان صعب جدًا تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، بسبب ضغط المباريات والمواعيد، لو كنت لسه متواجدًا بمنصب مدرب الفراعنة، لوصلت بالفريق لنهائيات كأس العالم 2022".