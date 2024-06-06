رفع 40 سيارة متروكة في الشوارع خلال 24 ساعة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، رفع 40 سيارة متروكة، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة في شوارع القاهرة والمحافظات.

وأوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

وقالت الداخلية إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.