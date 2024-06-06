الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 40 سيارة متروكة في الشوارع خلال 24 ساعة

سيارة متهالكة
سيارة متهالكة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، رفع 40 سيارة متروكة، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة في شوارع القاهرة والمحافظات.

وأوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

وقالت الداخلية إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

الأجهزة الأمنية ورفع 40 سيار سيارة متروكة حملات موسعة الدراجات النارية با

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