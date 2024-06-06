شهيد وجريح بقصف إسرائيلى استهدف منزلًا فى خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن إعلام فلسطيني، بارتقاء شهيد وجريح في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي المنارة جنوب شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.



كما أفادت باستشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد غرب جنين بالضفة الغربية.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية، قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مسلطة الضوء على مجزرة في مدرسة لإيواء نازحين في مخيم النصيرات، راح ضحيتها أكثر من 45 شهيدًا وجريحًا.