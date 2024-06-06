الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 بحادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي، أمام قرية المراشدة، أسفر  عن إصابة 3 مواطنين، بإصابات متنوعة.

البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطار من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين انقلاب السيارة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة 3 من مستقلي السيارة، استدعى نقلهم إلى المستشفى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث انقلاب سيارة ملاكي قنا الصحراوى الغربى ٣ مواطنين إصابات متنوعة

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