إصابة 3 بحادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي، أمام قرية المراشدة، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، بإصابات متنوعة.

البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطار من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين انقلاب السيارة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة 3 من مستقلي السيارة، استدعى نقلهم إلى المستشفى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.