الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأوبرا" تحتفل بذكرى 30 يونيو بـ"سهرة الشعب"

الاوبرا
الاوبرا

تنظم دار الأوبرا احتفالية ضخمة في ذكرى ثورة 30 يونيو تحت عنوان حفل "سهرة الشعب"، على خشبة المسرح الكبير، وذلك يوم الأحد الموافق 30 يونيو، بمشاركة كوكبة كبيرة من المطربين، بمصاحبة فرقة موسيقية ضخمة تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

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تفاصيل الحفل 

ينطلق الحفل في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويشارك بالغناء فيه قرابة 13 مطربًا ومطربة هم: أشرف وليد، أحمد سعيد، محمد حسن، أحمد عفت، محمد متولى، مؤمن خليل، أحمد عصام، غادة آدم ،حنان عصام، مى حسن، إيناس عز الدين، منار سمير، فرح الموجى.

ويتضمن الاحتفال مجموعة من الأغاني والأناشيد الوطنية التي ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري عبر الفترات الزمنية المختلفة، منها: (بسم الله، بلادي مصر، رايات النصر، وحياة رب المداين، يا رحمن، كل أخ عربي أخي، عاش، طوبة فوق طوبة، يا حبيبتي يا مصر، فيها حاجة حلوة).

الأوبرا ثورة المسرح الكبير 30 يونيو احتفالية

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