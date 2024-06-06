الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يشدد على تذليل جميع العقبات لإنهاء مشروع مجلس مدينة المحلة

صورة من الواقع
صورة من الواقع

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الوزير الأسبق الدكتور حسام المغازي استشاري الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع للوقوف على مستجدات الأعمال، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء المشروع في موعده المحدد وطبقًا لأعلى المعايير.

 مناقشة مستجدات الأعمال في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

وخلال اللقاء، ناقش "رحمي والمغازي" مستجدات الأعمال في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترًا مربعًا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، ويضم مكتبًا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن؛ لتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

 إشادة بمعدلات تنفيذ المشروع

وأشاد محافظ الغربية بمعدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل، وإنهاء الأعمال في المشروع وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة، والأستاذ أحمد حسين رئيس حي أول المحلة، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالغربية، استشاري المحافظة لأعمال الكهرباء والأعمال المدنية، مشرف المشروع.

محافظ الغربية مجلس مدينة المحلة الجديد تذليل جميع العقبات وطبقا لأعلى المعايير الدكتور طارق رحمي

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