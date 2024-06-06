الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ14 مليون جنيه

الأمن العام - أرشيفية
الأمن العام - أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه. 

يأتي ذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات والضربات الأمنية.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي الامن العام

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