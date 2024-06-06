الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المعمل الجنائى يفحص أسباب حريق أكشاك بجوار مترو عين حلوان

حريق أكشاك بجوار
حريق أكشاك بجوار مترو عين حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في الأكشاك المتواجدة بجوار محطة مترو عين حلوان؛ لفحص الخسائر والتلفيات والكشف عن أسباب الحريق.

كان قد التهم حريق هائل عددًا من الأكشاك المتواجدة بجوار محطة مترو عين حلوان، دون وقوع خسائر بشرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بـ5 سيارات، إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات.

البداية كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق هائل بعدد من الأكشاك، وعلى الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

محطة مترو عين حلوان الأكشاك حريق

مواد متعلقة

اندلاع حريق هائل فى مطعم شهير بشارع الهرم

إصابة مواطن فى حريق سيارة بمدينة 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

"حروب بالونات القاذورات" بين الكوريتين تتصاعد.. ما الجديد؟

آخر كلام.. طرح وحدات أبراج فالى تاورز بحدائق أكتوبر الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها