المعمل الجنائى يفحص أسباب حريق أكشاك بجوار مترو عين حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في الأكشاك المتواجدة بجوار محطة مترو عين حلوان؛ لفحص الخسائر والتلفيات والكشف عن أسباب الحريق.

كان قد التهم حريق هائل عددًا من الأكشاك المتواجدة بجوار محطة مترو عين حلوان، دون وقوع خسائر بشرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بـ5 سيارات، إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات.

البداية كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق هائل بعدد من الأكشاك، وعلى الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.