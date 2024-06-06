الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى

إسعاف
إسعاف

أُصيب مواطن في حادث مروري بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

البداية بتلقى بلاغ أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وانتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبيَّن أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيارة المصاب إسكندرية الصحراوي حادث مرورى

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