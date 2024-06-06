إعلام فلسطينى: استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل عن إعلام فلسطيني، باستشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد غرب جنين بالضفة الغربية.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الساعات الماضية، قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مسلطة الضوء على مجزرة في مدرسة تؤوى نازحين في مخيم النصيرات، راح ضحيتها أكثر من 45 شهيدًا وجريحًا.

وتواصل الحماية المدنية عملية انتشال شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بعد قصف مدرسة السردي التي تؤوي نازحين.