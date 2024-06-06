الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل عن إعلام فلسطيني، باستشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد غرب جنين بالضفة الغربية.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الساعات الماضية، قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مسلطة الضوء على مجزرة في مدرسة تؤوى نازحين في مخيم النصيرات، راح ضحيتها أكثر من 45 شهيدًا وجريحًا.

وتواصل الحماية المدنية عملية انتشال شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بعد قصف مدرسة السردي التي تؤوي نازحين. 

إعلام فلسطيني الاحتلال الضفة الغربية جنين القاهرة الإخبارية

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