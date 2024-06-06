105 مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 105 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات التموينية لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة، ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

حملات تموينية بالمنيا

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 105 مخالفات تموينية منها 97 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان حساس– تصرف وتجميع- توقف)، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار- ذبح خارج السلخانة- شهادة صحية).

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن هذه الحملات، والتي تتم بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مباحث التموين وحماية المستهلك ومديريتيِّ الصحة والطب البيطري، تتم بكل مراكز المحافظة بالتنسيق مع الإدارات التموينية، لفرض الانضباط التمويني على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية، للتأكد من توافر احتياجات المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط كل المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها، والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الحملات تتم يوميًا.

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