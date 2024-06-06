750 عملا على مدار أكثر من نصف قرن في حياة “المليجي”

اليوم يحل ذكرى رحيل الفنان الكبير محمود المليجي، الذي قدم مسيرة فنية مميزة في مجال التمثيل، حيث ترك بصماته في ذاكرة السينما المصرية من خلال مشاركته في 21 فيلمًا ضمن قائمة أفضل 100 فيلم.

750 عملا فنيًا

انضم محمود المليجي في بداية عقد الثلاثينيات لفرقة الفنانة فاطمة رشدي، حيث بدأ حياته مع التمثيل ليؤدي أدوارًا صغيرة، متقاضيًا مبالغ زهيدة للغاية.

شارك في التمثيل بالسينما بعدد هائل من الأعمال على مدار أكـثر من نصف قرن، قدم خلالها أكثر من سبعمائة وخمسين عملاً فنياً، ما بين سينما ومسرح وتليفزيون وإذاعة

بداية تمثيله في السينما كانت عندما اختاره المخرج إبراهيم لاما لأداء دور ورد غريم قيس في فيلم سينمائي من إخـراجـه في عام 1939 والذي يعد بدايته الحقيقية، على الرغم من مشاركته عام 1936، أمام أم كلثوم في فيلمها الأول “وداد”.

عشق المليجي المسرح وترك فيه بصمة قوية، حيث عمل أيضًا بفرقة إسماعيل ياسين، وبعدها عمل مع فرقة تحية كاريوكا، ثم فـرقة المـسرح الجـديـد، وكانت ابرز مسرحياته “يوليوس قيصر، حـدث ذات يوم، الـولادة، أحمد شوقي”، وغيرها من الاعمال المميزة .

دخل المليجي مجال الإنتاج الـسـينمائي فـقدم مجموعة من الأفلام، منها “الملاك الأبيض، الأم القاتلة، سوق الـسلاح، المقامر”، مقدمًا عددًا من الوجوه الجديدة للسينما منهم فريد شـوقي، تحية كاريوكا، محسن سرحان، حسن يوسف، وغيرهم.

توفي في يوم 6 يونيو 1983 وكانت لحظة وفاته عندما كان يستعد لتصوير آخر لقطات دوره في الفيلم التليفزيوني “أيوب” في الاستديو في تمثيل مشهد الموت، وجلس وطلب أن يشرب فنجان قهوة وهنا أخذ يتحدث مع الفنان عمر الشريف الذي يشاركه في الفيلم عن غرابة الحياة عن النوم والاستيقاظ، وفجأةً أمال رأسه كأنه في حالة نوم عميقة حتى توفى.