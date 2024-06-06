انتشال جثة طفل غارق بمياة ترعة كاسل بأسوان

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا في مياه ترعة كاسل بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغًا يفيد بغرق طفل بترعة كاسر، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري، والدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لمعاينته، وبالفحص تبيَّن أن الجثة لطفل يُدعى "محمد رمضان محمد عبدالله"، يبلغ من العمر 13 عامًا.

وتبيَّن أن الطفل كان يسبح في الترعة هربًا من حرارة الطقس التي وصلت 47°، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.