الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة طفل غارق بمياة ترعة كاسل بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا في مياه ترعة كاسل بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغًا يفيد بغرق طفل بترعة كاسر، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري، والدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لمعاينته، وبالفحص تبيَّن أن الجثة لطفل يُدعى "محمد رمضان محمد عبدالله"، يبلغ من العمر 13 عامًا. 

وتبيَّن أن الطفل كان يسبح في الترعة هربًا من حرارة الطقس التي وصلت 47°، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

غرق طفل للهروب من حرارة الطقس ترعة كاسل كوم امبو شمال أسوان

مواد متعلقة

رفع درجة التأهب القصوى.. استعدادات أسوان لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ أسوان: التجهيز لإقامة أول بطولة دولية لسباقات الهجن بقرية غرب سهيل

خطاب شكر من بلدية تشونغتشينغ لمحافظ أسوان لكرم الضيافة أثناء زيارة وفد البلدية للمحافظة

قافلة طبية جديدة لدعم المرضى غير القادرين بقرى أسوان

محافظ أسوان يستكمل جولته بقرى"حياة كريمة" فى كوم أمبو

محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لتشغيل أكبر مشروع للصرف الصحى المتكامل

محافظ أسوان يتابع التيسيرات المقدمة للمواطنين أثناء تلقي ملفات التصالح

الأولى على الإعدادية بأسوان: هذا سر التفوق.. وأتمنى أن أصبح مثل مجدى يعقوب

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

"حروب بالونات القاذورات" بين الكوريتين تتصاعد.. ما الجديد؟

آخر كلام.. طرح وحدات أبراج فالى تاورز بحدائق أكتوبر الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها