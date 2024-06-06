موعد وقفة عرفات 2024 وفضل صيام اليوم التاسع من ذي الحجة

أيام قليلة ويحل معها موعد وقفة عرفات 2024 ثم يعقبها الاحتفال بعيد الأضحى لما لهذا اليوم من مناسبة خاصة ينتظرها المسلمون من العام للعام خاصة لارتباطه بموسم الحج.

موعد وقفة عرفات 2024

ننشر في التقرير التالي موعد وقفة عرفات 2024 وفضل صيامها والأعمال المستحبة في هذا اليوم وتفاصيل اجازة عيد الأضحى المبارك 2024.

من المتوقع فلكيًا أن يكون موعد وقفة عرفات 2024 السبت 15 يونيو 2024 والموافق هجريًا 9 ذي الحجة 1445.

واليوم من المقرر، أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 اليوم الخميس 6 يونيو 2024 عقب صلاة المغرب.

فضل صيام وقفة عرفات 2024

في فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية فإن صيام وقفة عرفات 2024 والموافق التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج.

وجاء الدليل على ذلك ما رَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"، فهو من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ".

ويستحب في هذا اليوم الإكثار من الاعمال الصالحة وقراءة القرآن والدعاء بكل ما يتمناه المرء.

إجازة عيد الأضحى 2024

بعد الإعلان عن موعد عيد الأضحى اليوم عقب إعلان موعد شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفة، ومن المتوقع أن يكون موعد الأضحى الأحد 16 يونيو 2024 وتبدأ إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو 2024 من وقفة عرفة وحتى الخميس 20 يونيو 2024.

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