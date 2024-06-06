الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

الدولار
الدولار

يواصل الأخضر الصعود أمام الجينه ليقترب من 48 جنيها، حيث صعد حوالي 25 قرشا اليوم 6 يونيو 2024 بسبب ارتفاع التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التي تزيد من التحديات الاقتصادية في مصر، كما ارتفع  صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي خلال شهر مايو الماضي، حيث صعد  بمقدار 5.068 مليار دولار على أساس شهري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الخميس 6 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري ارتفاع  في كل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

جاء سعر الدولار في البنك المركزي، حيث سجل 47.56 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 2024/6/6 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-6-2024 خلال التعاملات المسائية

آخر تحديث للبنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

التفاصيل الكاملة.. سعر الدولار اليوم في مصر ٢٠٢٤ مقابل الجنية المصري

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.58 جنيه للشراء،  47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وحقق سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار في البنوك

وقدر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

تحدد الدولار في بنك القاهرة نحو 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.57 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

وناهز صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وجاء صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.57 جنيه للشراء 47.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.58 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.

وسجل صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.58 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.59 جنيه للشراء 47.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار الجنيه المصري التوترات الجيوسياسية الدولية مصر أساس شهري ارتفع صافي سعر الدولار اليوم في مصر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم في مصر 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

حقيقة انسحاب الآليات الإسرائيلية من غرب مدينة رفح الفلسطينية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها