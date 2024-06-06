الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي، اليوم الخميس، 6 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، في جميع البنوك الحكومية والخاصة بسبب الإجراءات الجديدة  التي في خفض فاتورة الدعم الخاصة بقرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، والتوجه لإلغاء دعم الوقود والكهرباء وحقق سعر شراء الريال السعودي نحو 12.68 جنيه، و12.71 جنيه سعر بيع الريال في البنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث 

جاء سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 يونيو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد الإجراءات الاقتصادية التي أدت  إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي مع دخول موسم الحج في توفير العملة السعودية نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

حقق الريال السعودي اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 6-6-2024 فى البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

سعر الريال السعودى اليوم الاربعاء 5 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والدولار اليوم الأربعاء 5-6-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

وصل سعر الريال السعودي  اليوم في بنك مصر 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري  في البنك الأهلي مستوى 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

حقق سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

وبلغ صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.63 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

وقدرالريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.64جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.60 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.61 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

وحقق سعر  الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.68 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.68 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.65 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 6 يونيو، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

 

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