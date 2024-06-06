نمو صافي أرباح بنك القاهرة بنسبة 129% في الربع الأول من 2024

سجل صافي أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الأول من عام 2024، نموًا ملحوظًا بنحو 129%، حيث بلغ صافي أرباح البنك 2.4 مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 3.6 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو 93%.

وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن احتفاظ البنك بقوة أداءه خلال الربع الاول من العام المالي 2024 يأتي نتاجًا للعديد من العوامل والمقومات أبرزها ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة، فضلًا عن جهود التحول الرقمي التي ينتهجها البنك منذ عام 2018، وتنوع خبراته، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر بما يساهم في استمرار البنك في الحفاظ على النمو الاستراتيجي وتحقيق رؤيته التوسعية، وتأكيدًا على ريادته ومكانته داخل القطاع المصرفي كأحد أكبر البنوك الرائدة في مصر.

ونوه "فايد"، بأن النتائج الإيجابية التي حققها البنك انعكست على تحقيق ارتفاعًا في صافي الدخل من العائد ليسجل 6.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 61%.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.3 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 57%، لتصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 7.8 مليار جنيه مقارنة بـ 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 59%، وتأتي تلك النتائج المتميزة استنادًا إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.

ونتاجًا للأداء القوى خلال الربع الأول من عام 2024 فقد احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.78%، حيث نجح البنك في زيادة رأس المال ليصل إلى 20.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه مصري مدفوعًا من المساهم الرئيسي للبنك بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية بنهاية مارس 2024 وذلك لمواصلة المزيد من دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج مالية ومصرفية مميزة.

وحقق البنك نموًا في إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 446 مليار جنيه مقارنة بـ 402 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مدعومًا بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال، كما حقق البنك عائدًا على متوسط الأصول بمعدل 2.2% مقارنة بـ 1.2% بنهاية مارس 2023، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل إلى 28.5% بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 17.6% بنهاية مارس 2023.



وانعكست مؤشرات الأداء المتميزة على استمرار التحسن في مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 38.6% بنهاية مارس 2023 إلى 30.8% بنهاية مارس 2024، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.

وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نموًا خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة، ما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 10.8 مليار جنيه بمعدل 4%، لترتفع إلي 312.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 302.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 54% من إجمالي ودائع العملاء، حيث بلغت 169.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 143.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.

كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 17.3 مليار جنيه لتصل إلى 197.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 179.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بمعدل نمو 10%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 63% بنهاية مارس 2024.

وفي مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال الربع الاول من عام 2024 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات.

كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، ما أسفر ذلك عن تحقيق نموًا برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 11.5 مليار جنيه لتصل إلى ما يقرب من 92.9 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من عام 2024 مقارنة بـ 81.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو بلغ 14%.

هذا ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 25.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول لعام 2024 مقارنة بـ 24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 7% وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، فضلًا عن استمرار البنك في تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقًا لأهداف الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

كما حصل بنك القاهرة على جائزة "أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة" لعام 2024 والذي نظمته مؤسسة The Digital Banker العالمية.

وسجل رصيد محفظة التجزئــة المصرفية بنهاية الربع الأول من عام 2024 ارتفاعًا لتصل إلى 67.4 مليار جنيه مقارنة بـ 63.9 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه وبمعدل نمو 5%.

واستنادًا لخبرة بنك القاهرة الممتدة على مدار أكثر من 20 عام في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، فقد بلغ رصيد المحفظة بنهاية الربع الأول 2024 نحو 11.1 مليار جنيه مقارنة ب 10.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 6%.

وفى مجال التأمين البنكي فقد وقع البنك وشركة متلايف لتأمينات الحياة اتفاقية تعاون لتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية عبر 180 فرعًا من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك على مدار 5 أعوام كمرحلة أولى تليها إضافة فروع أخرى جديدة، وتمثل توقيع الاتفاقية خطوة هامة نحو جهود البنك الداعمة للشمول المالي من خلال تقديم برامج تأمينية شاملة ذات مدد متفاوتة وطرق دفع مصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية، مشيرًا اعتزام البنك التوسع في تقديم خدمة التأمين البنكي، في ظل انتشار ثقافة التأمين بين العملاء.

كما يحرص بنك القاهرة على تقديم باقة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء، حيث بلغ رصيد محفظة البطاقات الائتمانية 2 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 بنسبة نمو 17% مقارنة بنهاية 2023 والبالغ 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا والائتمانية بأنواعها نهاية الربع الاول عام 2024 نحو 6% مقارنة بنهاية 2023، لتصل إجمالي عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3.6 مليون بطاقة.

كما تم إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة خلال الربع الاول من عام 2024 لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين مثل حملة التقسيط بدون فوائد والتي نالت رضاء عدد كبير من العملاء، بالإضافة إلى خصومات عديدة وحصرية تصل إلى 35% في شبكة العلامات التجارية المختارة على مستوى الجمهورية للعملاء حاملي بطاقات بنك القاهرة بأنواعها.

ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي والتطوير في التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشيًا مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم مبادرة الشمول المالي، حيث تم اصدار أكثر من 468 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا بالتعاون مع شركة Telda حتى نهاية الربع الاول عام 2024 لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم في مصروفاتهم اليومية.

ويسعي بنك القاهرة دائمًا لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فوريًا من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.

وفي ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الالكترونية (قاهرة كاش)، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الاستخدام في مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال التطبيق، مما أسهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 1.3 مليون معاملة حتى نهاية الربع الأول 2024 بإجمالي تعاملات 2.7 مليار جنيه مصري، وبلغ عدد محافظ (قاهرة كاش) للتجار نحو 229 ألف محفظة بنهاية الربع الأول 2024.



وتماشيًا مع سياسات البنك المركزي في التحول الرقمي وتقديم العديد من الحلول الإلكترونية تم إطلاق شركة تالي لتقديم حزمة مختلفة من الحلول الرقمية بالإضافة إلى انتشار بنك القاهرة في خدمات الدفع عند التجار تتمثل في زيادة عدد ماكينات نقاط البيع "POS" لتصل إلى 11.2 ألف نقطة بيع بإجمالي تعاملات 714 مليون جنيه مصري على مستوى الجمهورية بنهاية الربع الأول 2024.

وفيما يتعلق بخدمات السحب النقدي التي تقدمها شركة "تالى" من خلال نقاط البيع، تقدم تلك الخدمة الدعم في مناطق الريف لتوفير الاحتياجات النقدية في حالة عدم توافر ماكينات الصراف الالي، أما عن خدمات قبول المدفوعات الالكترونية عبر الإنترنت فتعد إحدى الخدمات المقدمة لتوفير آليات الدفع عن بعد، كذلك توفر الأمان في فترات انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة، وسيتم إطلاق العديد من الخدمات خلال عام 2024 للتوافق مع الاحتياجات المختلفة للعملاء بمختلف الأقاليم.

هذا وقد شهدت خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي خلال الربع الأول 2024 طفرة في عدد العملاء المشتركين وصولًا إلي حوالي 771 ألف عميل، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chatbot، كما يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في تطبيق InstaPay والذى أطلقه البنك المركزي المصري دعمًا لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، حيث شهد الربع الأول 2024 زيادة مستمرة في عدد المعاملات التي تمت عبر التطبيق بنسبة زيادة 44% مقارنة بالربع الأخير لعام 2023.

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك، حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلي بالبنك نحو 1670 ماكينة صراف آلي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، ما ساهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى 17 مليون معاملة بنهاية الربع الاول لعام 2024 بقيمة 41 مليار جنيه.

وزود بنك القاهرة عدد الماكينات التي تخدم العملاء من ذوي الهمم بنسبة 10% من إجمالي عدد الماكينات، وجار العمل على زيادة تلك النسبة لتصل إلى 20% بنهاية عام 2024.

كما يقدم البنك خدمة الاشتراك المجاني في استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإلكتروني E-statement التي توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين بنسبة زيادة 15% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنهاية عام 2023.

ودعمًا للشمول المالي، نجح بنك القاهرة في استقطاب نحو 80 ألف عميل جديد بنهاية الربع الأول 2024 حيث تمثل نسبة السيدات 45% وتمثل نسبة الشباب من سن 16 إلي 35 سنة نحو57% وبذلك يصل عدد العملاء الأفراد إلي 4 مليون عميل حتى الربع الأول 2024، ويحرص البنك على المشاركة في كافة الفعاليات التي يطلقها البنك المركزي تحقيقًا للشمول المالي لضمان دمج مختلف شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية، وكذلك بالتواجد المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلي وماكيناتPOS، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية، كما قام بنك القاهرة باتخاذ عدة إجراءات لخدمة ذوى الهمم وتيسير رحلتهم البنكية، فضلًا عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات "وفـــر" بأنواعها المختلفة والتي تم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام الى القطاع المصرفي بأقل المستندات والمصاريف، كما تم أيضا القيام بفعاليات الشمول المالي خلال الربع الأول من العام الجاري تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة واليوم العربي للشمول المالي وتقديم خدمات مميزة منها فتح الحساب مجانًا والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

ويعمل البنك على تطوير شبكة فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالميًا، من خلال مجموع فروعه البالغة نحو 249 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد الربع الاول من عام 2024 حصول بنك القاهرة على العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث حصل البنك على جائزة "أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك في إطار حفل توزيع جوائز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية العالمي لعام 2024 الذي نظمته الشركة العالمية The Digital Banker.

فيما أعلنت مجلة Global Economics البريطانية، حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك فى مجال الخزانة والمراسلين فى مصر» Best Treasury and Correspondent Bank in Egypt عن عام 2024. وتتويجًا لجهود بنك القاهرة والحرص المتواصل على مطابقة المعايير الدولية في مجال الحوكمة المؤسسية.

وحصل البنك على شهادة الأيزو في إدارة الحوكمة المؤسسية ISO 37000، كما حصد البنك جائزة "أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة في السوق المصرفي لعام 2024" Best Trade finance provider عن أعمال عام 2023، وهي الجائزة المرموقة التي تمنحها Global Finance الرائدة وفقًا لمعايير انتقائية عالية التميز يتم من خلالها تحليل نتائج البنوك وتقارير أعمالهم، بالإضافة إلى شهادات كبار العملاء والخبراء على حد سواء وصولًا لتسمية البنك الأفضل في هذا المجال.



وتواصلت جهود البنك خلال الربع الأول من عام 2024 في مجال التنمية المجتمعية من خلال مساندة العديد من القطاعات الحيوية ومن أبرزها القطاع الطبي من خلال التبرع للعديد من المستشفيات ومنها مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، ومؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية لإجراء عمليات العيون للمرضى، وفى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل استمر البنك في مشروع القرض الحسن من خلال تمويل 2000 مشروع مستدام للمستحقين في صورة قروض حسنة دوارة، واستكمل البنك مشروع احياء الحرف النوبية بمحافظة اسوان بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

كما اطلق البنك قافلة الخير من بنك القاهرة في عامها الثاني عشر على التوالي لتقدم مساعداتها الغذائية لـ 55 ألف مستفيد استكمالًا لسلسلة المبادرات المجتمعية والتي اعتاد أن يطلقها بنك القاهرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك، كما شارك البنك خلال شهر رمضان في رعاية مبادرة "المنفذ 2024- كل يوم حكاية"، والتي تستهدف إعداد 50 ألف كرتونة مواد غذائية، يتم توزيعها على المناطق والأسر الأكثر احتياجًا في نحو 20 محافظة، فضلًا عن تجديد 50 مطبخ بمحافظة الفيوم على أن يتضمن ذلك تجهيزه بكافة المستلزمات وذلك بالتعاون مع مؤسسة بداية، وفي مجال الحفاظ على البيئة يستكمل البنك الشراكة بالمرحلة الثانية من مبادرة "شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

