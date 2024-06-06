الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم الغربية": تدريب 200 من المرشحين للعمل رؤساء لجان ثانوية عامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن المحافظة استعدت بشكل تام لاستقبال موسم  امتحانات الثانوية العامة 
 توفير الجو الملائم لطلاب الثانوية العامة والقائمين على الامتحانات 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة الغربية فى تصريحات لـ "الدستور"  ان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يولى اهتماما كبيرا بتوفير الجو الملائم لطلاب الثانوية العامة والقائمين على الامتحانات حتى تمر الامتحانات بكل سهولة ويسر

تدريب 200 من المرشحين للعمل رؤساء لجان ثانوية عامة على التعامل مع جميع الحالات الخاصة 

وكشف المهندس ناصر حسن، ان المديرية دربت 200 من المرشحين للعمل رؤساء لجان ثانوية عامة، على التعامل مع جميع الحالات الخاصة وكيفية التعامل مع "البابل شيت".

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية وتذليل كافة العقبات، التي تواجه رؤساء اللجان، مشددا على عدم اصطحاب  التليفون المحمول اثناء الامتحانات أو أية وسيلة الكترونية.

 وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، قد تابعا سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، للعام الدراسي 2023- 2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمئن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، حيث شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكل من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات أو السماعات أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

موسم امتحانات الثانوية العامة الامتحانات بكل سهولة ويسر رؤساء لجان ثانوية عامة الحالات الخاصة البابل شيت

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