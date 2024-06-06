الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال 24 ساعة.. 141 شهيدًا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى فى غزة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى إن 141 شهيدا و380 مصابا وصلوا إلى المستشفى خلال 24 ساعة، مؤكدًا ان المستشفى لا يمكنه استيعاب العدد الكبير من المصابين، وذلك في خبر عاجل أوردته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سبب استهداف مدرسة لوكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

جيش الاحتلال: مجزرة النصيرات كانت استهدافًا لمجمع لحركة حماس والجهاد الإسلامى داخل مدرسة لأونروا

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بأن مجزرة النصيرات كانت استهدافًا لمجمع لحركة حماس والجهاد الإسلامي داخل مدرسة لأونروا، موضحًا أن طيرانه الحربي تمكن من القضاء على عدد من الأفراد من حركتي حماس والجهاد الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

مدرسة للأونروا حماس الجهاد الإسلامي مستشفى شهداء الأقصى

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