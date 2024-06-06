الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثمار التطوير.. خطوة تفتح أسواق الاتحاد الأوروبى أمام منتجات مصر من الأسماك

انتخاب مصر
انتخاب مصر

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة على التوالي.

وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس: إن ذلك يأتي فى اطار تدعيم الكفاءات والتواجد فى المنظمات الدولية والمتابعة لدور مصر، خاصة أنه لدينا كفاءات فى هذا المجال وطفرة كبيرة تحققت فى عهد فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال تنمية المصايد والبحيرات والثروة السمكية وبناء القدرات.

ولفت إلى أن ذلك يأتي أيضًا لاستكمال ما بدأته مصر مع الدول الأعضاء في تطوير منظومة تربية الأحياء المائية بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود.

نفاذ الأسماك المصرية إلى أسواق أوروبا

وأضاف "القصير": انتخاب مصر لهذا المنصب الرفيع سيسهم في نفاذ إنتاجنا من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، بعد تطبيق منظومة الاستثمار المسئول في تربية الأحياء المائية وتتبع المنتج من الأسماك منذ زراعته وحتى الحصاد وتطبيق منظومة الأمان الحيوي في المزارع السمكية، وتكويد هذه المزارع للحصول على شهادات الجودة، الذي سينعكس بدوره على زيادة جودة الأسماك المنتجة من الاستزراع السمكي وتداولها بصورة آمنة بين المواطنين، وتصدير فائض الإنتاج الى الخارج لجلب العملة الأجنبية.

ومن جهته؛ قال اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، إنه تم انتخاب مرشح مصر الدكتور محمد السيد العربي، مدير وحدة الدعم الفني بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II، لمنصب النائب الأول لرئيس المكتب العلمي الاستشاري CAQ للهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط GFCM التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO للمرة الثالثة على التوالي.

وزير الزراعة انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر

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