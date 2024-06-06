الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات أخميم الجديدة

خلال الجولة
خلال الجولة

أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هيثم أبوحمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وذلك بحضور المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز.

واستهل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، الزيارة بمشاهدة عرض تقديمي عن مخطط المدينة والمشروعات الجارى تنفيذها من إسكان وخدمات وطرق ومرافق وزراعة.

وانتقل نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، للقيام بجولة تفقدية للمرور على ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان ومحطة المياه، ومحطة الرفع "البوستر"، وكافة المشروعات الجاري تنفيذها، للاطلاع على نسب الإنجاز ومدى جاهزيتها لخدمة وتنمية المدينة.

وشدد المهندس أمين غنيم، على ضرورة العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة لكافة المشروعات بالمدينة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.


وفي نفس السياق، أجرى المهندس أمين غنيم، جولة تفقدية بمدينة طيبة الجديدة، لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان ومحطتي مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هيثم أبو حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وذلك بحضور المهندس مصطفى سعيد أحمد - رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، ومسئولي الجهاز. 


واستهل المهندس أمين غنيم، الزيارة بعقد اجتماع في مقر جهاز مدينة طيبة الجديدة، واطلع على عرض تقديمي عن مدينة طيبة الجديدة، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وموقف تنمية المدينة.


وانتقل المهندس أمين غنيم ومرافقوه، لتفقد محطة تنقية مياه الشرب بطاقة تصميمية ٣٥٠٠٠م٣/ يوم، واستمع إلى شرح لجميع مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ حتى آخر مرحلة، وهي خروج المياه المرشحة، كما تم المرور على عنبر الطلمبات ومعمل المحطة، والتأكد من انتظام العمل بالمحطة، والتنبيه بتطبيق كافة التعليمات الواردة من وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.


وتوجه مسئولو " الإسكان " إلى محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طيبة الجديدة، بطاقة تصميمية ٢٩ ألف م٣ / يوم، حيث تم المرور على مراحل المحطة المختلفة، والاطلاع على تعليمات التشغيل وإرشادات السلامة والصحة المهنية بالمحطة.

وفي نهاية الجولة، تفقد المهندس أمين غنيم، عمارات سكن لكل المصريين بالمدينة، حيث شدد على الاهتمام بتنسيق الموقع بين العمارات والاهتمام برى وصيانة المزروعات ومستوى التشطيبات للوحدات.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنمية وتطوير المدن أخميم الجديدة المهندس اشرف فتحى

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