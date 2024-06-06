تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية لمونديال 2026

تشكيل المنتخب الوطني الأول أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، أصبح هو الأكثر تداولا وبحثا على كافة محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب بوركينا فاسو

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفراعنة أمام منتخب بوركينا فاسو، الليلة، على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى - رامى ربيعة – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدى فتحى – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيجية – مصطفى محمد.

أول مباراة رسمية للتوأم

تعد مواجهة الفراعنة أمام منتخب الخيول البوركينية، الليلة، بمثابة الظهور الأول للتوأم مع منتخب مصر في مباراة رسمية، بعد توليهم المسئولية الفنية للفريق، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته من منصبه عقب الخروج المبكر والمهين من نسخة "كان 2023"، الأخيرة التي أقيمت بكوت ديفوار مطلع العام الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

عندما تشير عقارب العاشرة مساء اليوم، الخميس، يشهد إستاد الرعب (القاهرة الدولي)، أول مباراة رسمية للتوأم مع الفراعنة، عندما نواجه منتخب الخيول البوركينية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

أون أبرزهم

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت على البث الفضائي، مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، على الهواء مباشرة، في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين، مع وجود فقرة تحكيمية، لتحليل أداء الحكام على مدار أحداث المباراة.

مصر على الصدارة وبوركينا في الوصافة

يتربع المنتخب الوطني الأول، على قمة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، يليه بوركينا فاسو ثانيا برصيد 4 نقاط، ثم غينيا بيساو في المركز الثالث بـ4 نقاط أيضا، وسيراليون رابعا بـ4 نقاط، وإثيوبيا نقطة يتيمة، وأخيرا جيبوتي بلا رصيد من النقاط.