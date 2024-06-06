الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ والبيض اليوم في بورصة الدواجن والأسواق وسبب عودة ارتفاعها

الفراخ
الفراخ

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 90 إلى 91 جنيها، وسعر الفراخ الساسو فى المزرعة بين 113 إلى 114 جنيها، تصل للمستهلك بزيادة من 9 إلى 10 جنيهات.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 121 جنيهًا، بينما سجلت الأسعار للمستهلك وبالمحلات المختلفة ما بين 123 و129 جنيهًا حسب المنطقة، وسجل سعر كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلي 26 جنيها، فيما سجل سعر كتكوت  ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلى 17 جنيها، وسجلت أسعار فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلى 72 جنيها تصل للمستهلك بزيادة كن 9 الى 10جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

وسجلت أسعار البيض اليوم الخميس في السوق ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 143 جنيها للأبيض وسعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيها وسعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها.

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 6 يونيو 2024

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض والبانيه في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

سبب عودة ارتفاع أسعار الدواجن

وكان أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت إلى أقل من 74 جنيها في المزرعة خلال الفترة الماضية وارتفعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة الماضية، حيث أثر ارتفاع درجات الحرارة على المزارع الصغيرة وزادت نسبة النفوق  وبعض المزارع قامت ببيع الدواجن عند وزن صغير 1.5 كيلو وزيادة الطلب على الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار البدائل من اللحوم الحمراء الأسماك.

وقال العناني  في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك طلب على الدواجن، وخلال أسبوعين وقبل العيد ستنخفض الأسعار وسعر الدواجن حاليا في المزرعة 91 جنيها تصل للمستهلك بـ99 و100 جنيه حسب كل منطقة، مشيرا إلى زيادة الاستهلاك نتيجة الإقبال على الدواجن أكثر من اللحوم والأسماك خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وتفضيل المواطنين تناول الدواجن على اللحوم.

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