شهيد ومصابون فى قصف مدفعى إسرائيلى بدير البلح وسط قطاع غزة

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتقاء شهيد ومصابين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائي بغزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مسلطة الضوء على مجزرة في مدرسة تؤوى نازحين في مخيم النصيرات، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدًا وجريحًا.