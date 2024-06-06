الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس جامعة عين شمس تلتقى بالمدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالشرق الأوسط

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


في إطار تعزيز سبل التعاون بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرنكوفونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلتقت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالشرق الأوسط لمناقشة الأنشطة الفرنكوفونية والمشروعات المختلفة بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مجالات القانون والتجارة والطب.

بحضور الدكتورة رشا رمضان ممثلة الوكالة بمصر ومدير المكتب الوطني الجديد للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالقاهرة، وشارك في اللقاء من جامعة عين شمس الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة إيمان عبد السلام منسق برنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة والدكتور شريف العطافي الأستاذ المساعد بكلية الحقوق.

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وخلال اللقاء أوضحت الدكتورة غادة فاروق أن هذا التعاون يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وهو ما يتماشى مع فلسفة جامعة عين شمس في فتح مجالات التعاون والإستفادة منها في مختلف المجالات، وتناول اللقاء عرض لنجاح أهم الشراكات بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية مثل شراكة كلية التجارة وجامعة بواتييه وشراكة كلية الحقوق وجامعة ليون ٣.

كما أوضح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة أنه منذ عام 2000 تم توقيع اتفاقية بين كلية التجارة جامعة عين شمس ومعهد إدارة الشركات - جامعة بواتييه بفرنسا الحاصل على الاعتماد من هيئة دولية لضمان الجودة ومنذ ذلك الحين تسري هذه الاتفاقية وتُجدد تلقائيًا كل أربع سنوات إدراكًا من الجامعتين بأهمية استمرار التعاون الثقافي والعلمي بينهما.

وقامت الدكتورة شهيرة سمير بعرض النقاط العريضة للبروتوكول المقترح الخاص ببرنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية الطب وقد أكد أ.د. جان نويل على أهمية التعاون في مجال الطب وأشارت ا.د.غادة فاروق إلى مجالات التعاون المختلفة بين كلية الهندسة والجامعات الفرنسية ومن أهمها جامعة ستراسبورغ.

من جانبه أعرب أ.د.جان نويل باليو عن سعادته بالتعاون بين جامعة عين شمس والوكالة الفرنكوفونية وخاصة نجاح المشروع الأقليمي للعيادات القانونية والذي تشارك فيه جامعة عين  شمس والعمل على استمرار هذا النجاح.

 

 

جامعة عين شمس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الأنشطة الفرنكوفونية العلاقات الدولية اللغة الفرنسية

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