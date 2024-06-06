جنة الله فى أرضه.. خبير: إقبال سياحى كبير على شواطئ الغردقة ومرسى علم

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، الخبير السياحي ورئيس جمعية مسافرون لدعم السياحة، إن مرسي علم والغردقة أماكن متميزة، حيث إن الغردقة مدينة كبيرة، ذات إمكانيات رائعة، وتتبع السياحة الخضراء والبيئية، وذو شهرة عالمية، ويتم بها عقد مؤتمرات ورياضات متنوعة مثل صيد الأسماك وعروض الأزياء وغيرها.

مرسى علم هي جنة الله على الأرض ولم تكتشف إمكانياتها بعد

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مرسى علم هي جنة الله على الأرض، وهي لم تكتشف بعد من إمكانياتها، حيث هناك 400 كيلو متر ساحلي، وهي ممتدة لشواطئ خلابة جميلة رائعة، بها أكثر من 3 آلاف نوع حياة بحرية من أسماك وشعاب مرجانية وطبيعة خلابة.

المكان الوحيد فى العالم الذى يتم الغطس فيه من الشاطئ

وتابع الدكتور عاطف عبداللطيف، الخبير السياحي، أن مرسى علم هي المكان الوحيد فى العالم الذى يتم الغطس فيه من الشاطئ، حيث أفضل الأسماك والشعاب المرجانية في العالم، مؤكدا أن هناك إقبالًا كبيرًا على الغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم، برنيس ووصولًا إلى حلايب وشلاتين، لأن هناك بها شواطئ رائعة.

وواصل: "دهب وطابا ونويبع ومرسى علم حيث الشواطئ الرملية الخلابة، والمخيمات، كلها اتجاه عالمي للسياحة، وهي من الأنواع السياحية التي لا تتصف بأسعارها العالية، وفي متناول متوسطي الدخل".