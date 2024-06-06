رئيس هيئة الأنفاق: الخط الرابع للمترو يربط القاهرة والجيزة و6 أكتوبر ويخدم 1.5 مليون راكب

رئيس هيئة الانفاق

قال اللواء طارق جويلي رئيس هيئة الأنفاق إن الخط الرابع لمترو الأنفاق يربط بين محافظة القاهرة مع محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ومن المتوقع أن يقوم هذا الخط بخدمة 1.5 مليون راكب، موضحا أن نسبة الأعمال فى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع بلغت 81 %.

ويقدم الخط الرابع خدمة لنقل الركاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل (الهرم – فيصل- العمرانية- الجيزة - مدينة نصر- جامعة الازهر - القاهرة الجديد) ورغم أن المناطق ذات كثافة سكانية عالية هو ما يصعب العمل فيه إلا أن نسب العمل تسير بشكل طبيعى وسكان هذه المناطق متعاونين وينتظرون الخدمة التى سيتم تقديمها مثل ما حدث مع مناطق مثل منطقى الزمالك والذين علموا اهمية هذا المشروع واصبحوا الان يستقلون المتر وتركوا سياراتهم.

الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة

واشار رئيس الهيئة إلى أن الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، حيث يمتد مسار المرحلة الأولى للخط الرابع من غرب الطريق الدائرى على حــــدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط، ويبدأ مسار المرحلة الثانية للخط من محطة الفسطاط ثم يمتد المسار مرورا بمجرى العيون ثم يتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة (طبقًا للمسار الذي تم الموافقة عليه)، ثم يمتد المسار مرورا بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب ثم مرورا بمدينة نصر ثم إلى القاهرة الجديدة لينتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس ويبلغ إجمالى طول الخط 42 كم ‏ويشتمل على عدد 39 محطة (37 نفقية –1 سطحية –1 علوية).

المرحلة الأولى (حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - الفسطاط)

يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة وتمتد مسار المرحلة الأولى للخط الرابع من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى محطة الفسطاط وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.