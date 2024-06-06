إلقاء 150 ألف زريعة أسماك ببحر كفر العشرى والبحر الفرعوني بالمنوفية

قام محمد العربي، نائب رئيس مركز ومدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، بالتعاون مع على عيد شتات رئيس مكتب مصايد منوف بمتابعة إلقاء ١٥٠ ألف وحدة زريعة أسماك ببحر كفر العشرى بنطاق الوحدة المحلية ببرهيم والبحر الفرعوني بنطاق الوحدة المحلية بفيشا الكبرى، وذلك لرفع مستوى الإنتاج السمكي بهذه القرى، في حضور رؤساء الوحدات المحلية ببرهيم وفيشا الكبرى.

وتم ذلك بهدف رفع مستوى الإنتاج السمكي بقرى مركز منوف وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمركز ومدينة منوف، وبالتعاون مع مكتب مصايد منوف التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لرئاسة الوزراء، وبناء على تعليمات وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف.