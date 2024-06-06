شواطئ الإسكندرية بالرايات الخضراء شرقا والصفراء غربا.. وإقبال متوسط

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، استقرار في حالة البحر بالقطاع الشرقي، كما جاء معدل ارتفاع البحر أعلى من معدلها، حيث رفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية الراية الصفراء التحذيرية، وحققت الشواطئ في بداية اليوم نسبة إقبال متوسطة.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والتي بلغت اليوم 33درجة بالإسكندرية، استمرت شواطئ القطاع الشرقي في رفع الراية الخضراء لاستقرار حالة البحر في تلك الشواطئ.

أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن حالة البحر هادئة ومستقرة في شواطئنا بالقطاع الشرقي، وتم رفع الراية الخضراء بينما في القطاع الغربي والعجمي حالة البحر أعلى من ارتفاعها وللتحذير تم رفع الراية الصفراء، مؤكدة أن لأمان المصطافين يلتزم بالاستماع لتعليمات فرق الإنقاذ على الشواطئ.



خدمات وتعليمات مصايف الإسكندرية

أكدت مصايف الإسكندرية، أن الإكرامية ممنوعة على الشواطئ، وإذا فرض عليك العامل إكرامية، يجب التواصل مع الإدارة في الحال أثناء وجودك على الشاطئ حيث يتم استرداد حق المواطن، لافتة إلى أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانًا، وفي حالة طلب العامل مقابل يجب الرفض والتواصل مع الإدارة في الحالة إذا تم إلزامك بالإكراه في دفع رسوم لها.

وأشارت إلى أن على المصطافين الالتزام بنظافة الشاطئ من عدم إلقاء أكياس الحلويات والعصائر أو أي مخلفات فى البحر أو على الرمال، وذلك لتظل شواطئنا في اجمل صورة، فضلا عن عدم الخروج خارج الشاطئ بملابس البحر، للحقاظ على الآداب العامة للطريق.

أسعار شواطئ الإسكندرية

الجدير بالذكر أن أسعار تذاكر الشواطئ بالإسكندرية تتراوح بين 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، ويحصل المواطن على تذكرة دخول الشاطئ استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس بالمجان دون تحصيل أي رسوم إضافية.

وتشمل شواطئ الإسكندرية شاطئا مجانيا، هو سيد درويش بالأنفوشي، وشواطئ عامة بسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات وعددها 4 شواطئ، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنيهات لتذكرة الدخول وعددها 26 شاطئًا، كما تشمل الشواطئ المميزة بسعر 15 جنيهًا وعددها 16 شاطئًا، وشواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا وعددها 5 شواطئ، أما شاطئ النخيل فينقسم إلى عدة مناطق وأسعار رسوم الدخول: منطقة مميزة 20 جنيهًا، منطقة سياحية 30 جنيها، VIP بسعر 50 جنيهًا.

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