الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معتز محمود: الاهتمام بالتعليم والتوسع في منظومة التأمين الصحي أولوية الحكومة الجديدة

معتز محمود
معتز محمود

طالب النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة الجديدة بضرورة الاهتمام بأهم عنصري يمثلان نهضة أي مجتمع، أولا ملف التعليم والعمل على استمرار عجلة التطوير بالمنظومة بشكل متكامل، وكذلك ملف الصحة والتوسع في منظومة التأمين الصحي.

وقال محمود، في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع كثير من الآمال على الحكومة الجديدة وذلك بتوجيه بضرورة اختيار الكفاءات والخبرات القادرة على التعامل مع كافة التحديات الراهنة ومتطلبات التنمية المرحلة المقبلة.

أضاف أن الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري باعتباره أكبر تحد يواجه مصر على المستوى الإقليمي، وذلك بسبب العدوان الغاشم على غزة، بجانب مواجهة عدد من الصراعات لتعزيز قدرة مصر على الساحة الدولية، ودورها الريادي في المنطقة.

أضاف وكيل صناعة النواب، أن تجديد الرئيس السيسي الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة يرسخ لمفهوم استقرار السلطة التنفيذية، ويدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة بالداخل والخارج، وتوفير مناخ آمن وصحي يهدف لتنفيذ مشروع بناء الإنسان المصري الذي وجه به الرئيس من قبل واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

من جهته، قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الشعب المصري يطالب الحكومة نفس المطالب التى طالبها بها الرئيس فى كتاب تكليفه لها وهى السيطرة على السوق ومكافحة الاحتكار والتضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، كما يطالبها الشعب بالاهتمام بالصناعة والزراعة أى العمل على توطين الصناعة فى مصر وتعميقها وجعل منها مصنع عالمى وايضا الاستمرار فى استصلاح الأراضى وهى نفس ما طالب بها الرئيس فى كتاب التكليف.

أضاف الشهابي، أن الشعب يطلب من الحكومة الجديدة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل ما يحتاجه المصريين خاصة فى المأكل والملبس والدواء بحيث يتم تقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية.

التعليم والصحة النائب معتز محمود الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة مجلس النواب

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