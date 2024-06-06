الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينى جانتس لرؤساء بلدات شمال إسرائيل: استعدوا لقتال ولأيام أكثر صعوبة

بيني جانتس
بيني جانتس

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن بيني جانتس قال لرؤساء بلدات شمال إسرائيل: "استعدوا لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بنا إلى الحرب".

استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين إثر قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ244، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية قصف منازل المواطنين ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مسلطة الضوء على مجزرة في مدرسة تؤوى نازحين في مخيم النصيرات، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدًا وجريحًا.

بيني جانتس شمال إسرائيل غزة الحرب فلسطين

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