جهاز المنصورة الجديدة يطلق مبادرة إزرع شجرة مثمرة في اليوم العالمي للبيئة

قام المهندس محمد محمود الغمراوي رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة مشاركة بمبادرة " إزرع شجرة " كاجراء رمزى يبرز اهتمامنا بالبيئة من خلال زراعة الاشجارة المثمرة بالمنطقة الاولى بالمرحلة الاولى لليوم الثاني على التوالي وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، موضحًا أن دعا سكان المدينة المشاركة في زراعة 300 شجرة مثمرة

أطلق مبادرة أزرع شجرة مثمرة بالمنصورة الجديدة

كما دعا المهندس محمد الغمراوي، سكان المدينة باختيار الاصناف الاشجار المثمرة المتاحة كما تبادل الحديث مع السكان واستمع لهم ورد على استفساراتهم في تطوير عملية التجميل وتكيثف انواع الزراعة المؤاكبة للبيئة وبالاضافة إلي ذلك مواجهة التغيرات المناخية.

واردف رئيس جهاز المنصورة، أن تاتي هذة الجهود المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، كما يتم احتيار أنواع الاشجار ولضمان أستمرارية الاشجار وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية، التى تساهم فى تحسين توعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرائ وبهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوي من مبادرة 100 مليون شجرة.

وأفاد المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز مدينة المنصورة، أن المبادرات البيئة مشاريع خضراء وتشارك الحكومات والشركات تطبيق المبادرات بهدف تعزيز البيئة المستدامة، بحيث يتم إنشاء حدائق مجتمعية تبني مشاريع تحسين إدارة النفايات وكيفة استخدام الطاقة المتجددة.

واشار رئيس جهاز مدينة المنصورة، إلي أن يتم تطبيق المبادرة برزاعة مليون شجرة علي مستوي المدن الجديدة، كما تساهم المبادرة تقدم الدعم الفني والارشادي والمدارس وأضاف رئيس جهاز، أنه سيتم تنظم مسابقات فنية ومعارض لدعم وحثهم علي التفكير في القضايا البيئة ويستخدم أهمية حماية البيئة.

وأضاف المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز، أن هناك اهتمام من الدولة المصرية بتعميق المبادرة من كافة المدن الجديدة، حيث تم تطبيق المبادرة على العام الثاني على التوالي كما تشارك مجموعة من المؤسسات المجتمع المدني.