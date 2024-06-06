الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاز المنصورة الجديدة يطلق مبادرة إزرع شجرة مثمرة في اليوم العالمي للبيئة

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

قام المهندس محمد محمود الغمراوي رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة مشاركة بمبادرة " إزرع شجرة "  كاجراء رمزى يبرز اهتمامنا بالبيئة من خلال زراعة الاشجارة  المثمرة بالمنطقة الاولى بالمرحلة الاولى  لليوم  الثاني على التوالي وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، موضحًا أن دعا سكان المدينة المشاركة في  زراعة 300  شجرة مثمرة 

"الوطنية للتدريب" تجدد التزامها نحو البيئة واستدامتها في يومها العالمي

أطلق مبادرة أزرع شجرة مثمرة بالمنصورة الجديدة 

 

كما دعا المهندس محمد الغمراوي، سكان المدينة باختيار الاصناف الاشجار المثمرة المتاحة  كما تبادل  الحديث مع السكان واستمع لهم ورد على استفساراتهم  في تطوير عملية التجميل وتكيثف انواع الزراعة المؤاكبة للبيئة وبالاضافة إلي ذلك مواجهة التغيرات المناخية. 

واردف رئيس جهاز المنصورة، أن تاتي هذة الجهود المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، كما يتم احتيار أنواع الاشجار ولضمان أستمرارية الاشجار وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية، التى تساهم فى تحسين توعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرائ وبهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوي من  مبادرة 100 مليون شجرة. 

وأفاد المهندس محمد الغمراوي  رئيس جهاز مدينة المنصورة، أن  المبادرات البيئة مشاريع خضراء وتشارك الحكومات والشركات تطبيق المبادرات بهدف تعزيز البيئة المستدامة، بحيث يتم إنشاء حدائق مجتمعية  تبني مشاريع تحسين إدارة النفايات وكيفة استخدام الطاقة المتجددة. 

واشار رئيس جهاز مدينة المنصورة، إلي أن يتم تطبيق المبادرة برزاعة مليون شجرة علي مستوي المدن الجديدة، كما تساهم المبادرة تقدم الدعم الفني والارشادي والمدارس  وأضاف رئيس جهاز، أنه سيتم تنظم مسابقات فنية ومعارض لدعم وحثهم علي التفكير في القضايا البيئة ويستخدم أهمية حماية البيئة. 

وأضاف المهندس محمد الغمراوي  رئيس جهاز،  أن هناك اهتمام من الدولة المصرية بتعميق المبادرة من كافة المدن الجديدة، حيث تم تطبيق المبادرة على العام الثاني على التوالي كما تشارك مجموعة من المؤسسات المجتمع المدني. 

المنصورة الجديدة أطلق مبادرة ارزع شجرة مثمرة مشاركة سكان المدينة جراد البحر

مواد متعلقة

زراعة أشجار مثمرة وزينة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بالمنيا (صور)

زراعة 375 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" في المنيا

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

حكم يجنب الدولة خسارة قطعة أرض قيمتها 488 مليونًا و250 ألف جنيه

الليلة.. الفراعنة في مهمة تخطي عقبة الخيول البوركينية في مشوار المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها