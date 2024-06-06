بعد أزمة درة.. نجوم طاردتهم شائعات الطلاق في 2024

تصدرت النجمة التونسية درة تريند البحث عبر محرك "جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد نفيها شائعة انفصالها عن زوجها، والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت الفنانة درة، بطريقة غير مباشرة، الأخبار التي تم تداولها الفترة الماضية حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هاني سعد، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستجرام" مجموعة صور من آخر جلسة تصوير جمعتهما، واكتفت بالتعليق "عن اليوم"، لتكونا ردًا على شائعات انفصالهما.

بعد أزمة انفصال درة.. نجوم طاردتهم شائعة الطلاق في 2024

درة ليست النجمة الأولى التي تتعرض لشائعة الطلاق، وعليه يرصد موقع “الدستور” في تقريره أبرز النجوم التي طاردتهم شائعة الطلاق في 2024، إليكم التفاصيل في السطور التالية.

حقيقة انفصال الفنانة هنادي مهنا والنجم أحمد خالد صالح

تصدر الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح التريند بسبب شائعة انفصالهما، قبل أن ينفي “صالح” الشائعة في تصريحات صحفية له قال فيها "إنه لا حقيقة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طلاقهما".

وقال صالح: "اعتدنا شائعات انفصالنا أنا وهنادي، وأصبحنا لا نهتم بها، حيث وجدنا أن التجاهل أفضل حل لتلك الأزمات، وربنا يبعد عننا أي حاجة وحشة".

بعد أزمة انفصال درة.. نجوم طاردتهم شائعة الطلاق في 2024

حقيقة انفصال الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر

طالت شيماء سيف وزوجها محمد كارتر شائعات الانفاصال أيضا، قبل أن تنفي “سيف” أكثر ممن رة شائعة انفصالها عن زوجها، وكشفت في تصريحات تليفزيونية عن أسباب الخلافات الأخيرة بينها وبين زوجها المنتج محمد كارتر، وقالت: "أنا مش عايزة أتكلم عن السبب الرئيسي، لكننا بنتخانق، وهو يحاول أن يصلح الأمور، وأنا زعلانة كثيرًا، فهو كان رومانسيًا قبل الزواج، ولكن كل شيء تغير في النهاية".

بعد أزمة انفصال درة.. نجوم طاردتهم شائعة الطلاق في 2024

حقيقة انفصال وفاء الكيلاني عن زوجها تيم حسن

تداول رواد السوشيال ميديا شائعة انفصال الإعلامية عن زوجها الفنان تيم حسن، ولكن سرعان ما كشفت حقيقة هذه الشائعة قائلة: "مفيش رد على الكلام ده، ربنا يخليهولي، وما يحرمنيش منه، وبإذن الله نفضل مكملين لاَخر العمر، أنا بحاول أرضيه بكل الطرق".