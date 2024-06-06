إصابة 5 فى حادث تصادم سيارتين بطريق شبرا بنها الحر

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى بالطريق الحر شبرا بنها اتجاه محافظة القاهرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى مما أدى إلى سقوط مصابين مع السيارتين وتسبب الحادث فى شلل مرورى بالطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين إصابة 5 أشخاص نتيجة وقوع الحادث فى اتجاه محافظة القاهرة وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع آثار الحادث على جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت مدينة قليوب حادثى تصادم الأول أسفر عن مصرع شخص صدمه قطار بمنطقة قليوب المحطة، والثانى صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الزراعى بمنطقة ميت نما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى قليوب العام وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتان بعد تسليمهما لذويهما، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادثى سير بدائرة قسم ومركز وقليوب ووجود متوفيين.

انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين أن الحادث الأول تبين مصرع شخص أثناء عبورة السكة الحديد منطقة مزلقان قليوب المحطة فصدمه القطار وتبين أن المتوفى يدعى "خالد ص".

كما تبين أن الحادث الثانى وفاة شاب يدعى "شريف ط ا "، أثناء عبوره الطريق الزراعى في منطقة ميت نما، صدمته سيارة مسرعة ولقى مصرعه، وتم نقل الجثتان إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثتين.