بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالدقهلية

أصيب ٣ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة-أجا بمحافظة الدقهلية بسبب تهور السائق في أثناء القيادة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز المنصورة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل للقيادة بسرعة وعدم اتباع قواعد المرور، نتج عنه إصابة ٣ أشخاص.

انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلا من مصطفى مصطفى، ٥٥ عاما، باشتباه نزيف بالمخ، وأحمد مصطفى، ٣٥ سنة، اشتباه نزيف بالصدر، وفارس مصطفى، ٢٨ سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، ونقل المصابين إلى المستشفى الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

انهيار منزل مكون من 5 طوابق في الدقهلية

شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، انهيار منزل مكون من 5 طوابق في شارع النبى دانيال أسفر عن مصرع ٥ أشخاص وإصابة ٤ آخرين وجار البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة من بعض الأهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة تجهيز معسكر إيواء بمدينة ميت غمر للأسر المتضررة من حادث انهيار المنزل ونقلهم إليها لحين تدبير مسكن بديل لهم، بالإضافة إلى صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين والتنسيق الكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات.

وتتواصل جهود كافة الأجهزة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، وتستمر إدارة مرور ميت غمر بالتعاون مع مركز ومدينة ميت غمر لتيسير حركة السيارات وإفساح الطرق لسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومعدات والإنقاذ بموقع الحادث.