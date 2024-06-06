تجديد حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بإتجار 3 عاطلين لـ2 منهم معلومات جنائية، المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم حال استقلالهم سيارة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.2 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.