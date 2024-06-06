حبس عاطل و3 سيدات بتهمة استغلال القاصرات في الدعارة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطل و3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم باستغلال الفتيات القاصرات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الهواتف المحموله لفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بقيام عاطل بمحافظة الإسكندرية، باستغلال الفتيات القاصرات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبصحبته 3 سيدات "إحداهن لها معلومات جنائية"، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة، بفحصهم تبين إحتواء أحدهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.