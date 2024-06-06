مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 في هجوم بمسيرتين لـ"حزب الله" بالجليل الأعلى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 11 في هجوم بمسيرتين لحزب الله استهدفتا موقعا قرب حرفيش في الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نشرتها الصباحية اليوم الخميس.

إصابة 7 لبنانيين إثر غارة لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق أفادت أفادت وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على أطراف بلدة عدشيت جنوبي البلاد، وذلك وفقا لوسائل إعلام لبنانية.

وأوضحت وسائل الإعلام اللبنانية، إصابة 7 مواطنين بغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت ياحون جنوبي البلا