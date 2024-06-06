تفاصيل تكريم سيدة المسرح سميجة أيوب بدار الأوبرا

كرمت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية سيدة المسرح العربي القديرة سميحة أيوب، خلال الأمسية التي جاءت في إطار النشاط الفكري والثقافي وضمن سلسلة بهجة الروح، وأعدها وقدمها الشاعر محمد بهجت وشهدها نخبة من الفنانين والنقاد وحشد جماهيرى ضخم امتلات به جنبات المسرح الصغير.

تكريم سميحة أيوب

وخلال الأمسية التي حملت عنوان سيدة المسرح وسيدة القلوب، قالت رئيسة الأوبرا إن دار الأوبرا حاضنة الفنون الراقية تتشرف بتكريم إحدى رموز الفن المصري الأصيل سيدة المسرح المصري والعربي القديرة سميحة أيوب، فعلى مدى سنوات طويلة قدمت سميحة أيوب نموذجًا فريدًا للفنان الذي يجمع بين العطاء العظيم وبين الإدارة الناجحة المتميزة، حيث تولت إدارة المسرح القومي فترة طويلة قدمت خلالها مجموعة من روائع العروض الفنية الراقية لنجوم كبار في التأليف والإخراج والتمثيل وسائر العناصر الفنية الأخرى.

من هي سميحة أيوب

تولت إدارة المسرح الحديث في فترة عصيبة من تاريخ الوطن شهدت انتصار أكتوبر المجيد وكانت أول المبادرين للمشاركة الفعالة في النصر بانتاج عرض مدد مدد شدي حيلك يا بلد خلال أيام قلائل ليشارك في وصف أحداث المعارك الجارية ويضع المشاهد في قلب الأحداث الوطنية واللحظة الخالدة.

وتابعت أن القديرة سميحة أيوب نالت عدة تكريمات، حيث حصلت على وسام الجمهوريه في عيد العلم من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1966 وحصلت على وسام بدرجه فارس من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان بعد تقديمها مسرحية فيدرا على مسرح أوبرا باريس، كما أطلق عليها المفكر الفرنسي الكبير جان بول سارتر لقب اليكترا المصرية، وأكد أنها افضل من أدت هذا الدور من نجمات العالم كما حصلت على وسام الاستحقاق عام 1983 من الرئيس السوري حافظ الأسد، حيث أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي والذي ظل يلازمها حتى الآن وتتويجًا لدورها التنويري اختارت وزارة التربية والتعليم الفنانة سميحة أيوب كشخصية عامة ونموذج يدرس ضمن مناهج الوزارة للصف السادس الإبتدائي على اعتبار أن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة كشخصية مصرية مؤثرة يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات في مجال المسرح.

كما كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقبل جبهتها اعتزازًا وتقديرًا لدور الفن الراقي في التنوير وبناء الشخصية المصرية واليوم يسعدنا وجودها معنا في دار الاوبرا المصرية قبل افتتاح دورة المهرجان القومي للمسرح المصري الجديدة والتي تحمل اسمها، كما أهدتها درعًا تذكاريًا تقديرًا لعطائها الفني ومشوارها الإبداعي.

من جانبها، أكدت القديرة سميحة أيوب سعادتها بالتكريم واستعرضت ملامح من رحلتها الفنية بداية من إلتحاقها بالمسرح القومى حتي توليها إدارته و ذكرت أهمية دور المرأة في المجتمع.

وتحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن ريادتها ومعاصرتها لزمن العمالقة وقدم شكره لدار الاوبرا المصرية لتوليها التكريم.

ووصفها أيمن الشيوى مدير المسرح القومي، بأنها نموذجًا يحتذي به في الفن المصري والعربي.

كما لقبها الفنان القدير رشوان توفيق بملكة المسرح، وذكر جوانب تجربته الفريدة معها على مدار مشواره الفني وتقديمها لأهم الأعمالالخالدة مثل نرجس، رابعة العدوية.



وأشارت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، إلى أن ظهورها للمسرح العربي جاء على يد القديرة سميحة أيوب من خلال مسرحية وطني عكا، وأضافت انها منحت كل من حولها الفن والأخلاق وعبرت عن سعادتها بتكريمها.

وأشار المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والقائم بأعمال البيت الفنى للمسرح، إلى وجودها في أهم ثلاث محطات فى حياته الفنية بداية دراسته الإخراج في روما مرورًا بمشاركتها في فيلم من إخراجه نال نجاح واستحسان الجمهور.

وقال الدكتور أشرف حسن البارودي نجل الفنان حسن البارودي، إنها عقلية إبداعية متكاملة وصاحبة رأي و رؤية منذ أن وطأت قدميها الحقل الفني، وأكد على قوله كل من الصحفية أمل فوزي، الفنان محمد أبو داوود والشاعر جرجس شكري الذي أشاد بتاريخها الإذاعي ومعاصرتها لكل مراحل المسرح المصري.



واختتمت الأمسية بتقديم ابتهال "مولاى" من أداء ماهر محمود.