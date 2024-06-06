"القاهرة الإخبارية": إصابة 7 لبنانيين إثر غارة لجيش الاحتلال

أفادت وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على أطراف بلدة عدشيت جنوبي البلاد، وذلك وفقا لوسائل إعلام لبنانية.

وأوضحت وسائل الإعلام اللبنانية، إصابة 7 مواطنين بغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت ياحون جنوبي البلاد.

غارات إسرائيلية متواصلة على بلدات جنوب لبنان

وأشارت أن غارة لجيش الاحتلال على بلدة عيتيت في قضاء مدينة صور بجنوب لبنان، بجانب غارات لجيش الاحتلال على بلدة وادي جيلو بالجنوب واندلاع حريق في أحد المباني، وكذلك استهداف منزل في بلدة صديقين بالجنوب لبنان.